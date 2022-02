Weg aus der Pandemie : In der Lockerungsdebatte wird auf die Bremse gedrückt

Berlin Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuelle bei über 1200m, die Infektionszahlen steigen weiter. Dennoch wurden zuletzt erste Ruge nach einem Zurückfahren der Corona-Schutzmaßnahmen laut. Doch die Bundesregierung wie auch Experten halten die Debatte für verfrüht.

Schnelle Lockerungen stellt die Bundesregierung noch nicht in Aussicht. In dem Moment, in dem man das Gefühl habe, verantwortlich lockern zu können, würden Bundes- und Landesregierungen diesen Schritt gehen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Im Augenblick sei es aber „noch ein bisschen verfrüht“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartete den Höhepunkt der Omikron-Welle für Mitte Februar. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen geht davon aus, dass sich der Höhepunkt der Welle nach hinten verschieben und die Trendwende bei den Infektionszahlen „um mehrere Wochen verzögern“ könnte. Zur Begründung verweist er auf Unsicherheiten bezüglich des neuen Omikron-Subtyps BA.2, der möglichweise noch leicher übertragbar sein könnte.

Trotz einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 1206,2 an diesem Dienstag und weiter steigenden Infektionszahlen gab es zuletzt Forderungen nach einem Auslaufen der Beschränkungen. So hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntagabend in der ARD gesagt: „Wir müssen in dieser Omikron-Wand, die da auf uns zukommt, auch nach einer Tür suchen, durch die man durchgehen kann in eine neue Zeit. Also Vorsicht ja, aber eben auch mit Hoffnung.“ Am 16. Februar kommen Bund und Länder erneut zu Beratungen zusammen. Laut FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner sollte dort besprochen werden, „unter welchen Bedingungen, mit welchen Zwischenschritten“ das Land wie wieder hochgefahren werden könne.