Interview : „Das ist ein unnützer Schnellschuss“

Berlin Unionsmann Carsten Linnemann will Kinder, die kaum Deutsch sprechen, nicht zur Grundschule zulassen. SPD-Bildungsexperte Oliver Kaczmarek hält davon nichts.

Herr Kaczmarek, kein Grundschulbesuch ohne Deutschkenntnisse, was hält die SPD davon?

KACZMAREK Gar nichts. Das ist keine gute Forderung, die Herr Linnemann hinausposaunt hat. Sie ist ja auch innerhalb der Union höchst umstritten. Wenn wir wollen, dass auch Kinder mit Migrationshintergrund einen guten Start haben, müssen wir sie bereits fördern, bevor sie in die Grundschule kommen. Nämlich in der Kita.

Was steckt hinter der Forderung?

KACZMAREK Wahrscheinlich ist das lediglich der Versuch, am rechten Rand Wähler für die Union zurückzugewinnen. Gelingen wird das Linnemann nicht. Niemand will doch Parallelgesellschaften. Aber gerade in der jetzigen Debatte über schwere Straftaten, die wir erlebt haben, eine solche Forderung zu erheben, schadet allen Integrationsbemühungen. Das ist ein unnützer Schnellschuss.