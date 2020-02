800 Jahre alte Plastik : OLG weist Klage gegen antijüdisches Kirchenrelief zurück

Die als „Judensau“ bezeichnete mittelalterliche Schmähskulptur an der Stadtkirche Sankt Marien in Wittenberg. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa.

Naumburg Die als „Judensau“ bezeichnete Sandsteinplastik, die im 13. Jahrhundert an der Wittenberger Stadtkirche angebracht wurde, ist zutiefst antisemitisch. Dennoch darf sie bleiben, sagt das Oberlandesgericht Naumburg. Warum?

Das antijüdische Relief an der Wittenberger Stadtkirche in Sachsen-Anhalt muss vorerst nicht entfernt werden. Das Oberlandesgericht Naumburg wies am Dienstag die Berufungsklage eines Mannes gegen die evangelische Stadtkirchengemeinde zurück, die Schmähplastik zu entfernen.