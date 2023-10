Migrationsgipfel beim Kanzler Scholz und Merz - eine GroKo 2.0 ist das noch nicht

Bis Freitagabend. Unter dem Strich hat die Union dem Kanzler das an Maßnahmen vorgelegt, was sie schon lange fordert. Scholz sendete bei dem Treffen offenbar kaum Signale, dass er auf die Forderungen von Merz & Co eingehen wird. Logisch. Für die Umsetzung vieler Möglichkeiten der Begrenzung von Zuwanderung bräuchte er die Union im Parlament ohnehin nicht, ihm würde die Ampel-Mehrheit reichen. Und die Koalition hat soeben ihre eigenen Gesetzesinitiativen zum Umgang mit der anhaltend hohen Migration vorgelegt. Von einer GroKo 2.0, von einer neuen großen Koalition aus Scholz und Merz ist man somit noch weit entfernt.