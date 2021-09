Der Weg des SPD-Kanzlerkandidaten : Olaf Scholz - Wahlsieger, aber noch lange nicht Kanzler

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz trinkt am Sonntagabend auf der Wahlparty aus einem Becher Bier. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Analyse Berlin Vor knapp zwei Jahren galt Olaf Scholz politisch als erledigt. Die eigene Partei wollte ihn nicht als Chef. Jetzt hat er die SPD im Alleingang wiederbelebt und könnte Kanzler werden. Wie hat er das geschafft?

Von Tim Braune und Jan Drebes

Olaf Scholz nippt kurz am Bier. Macht er das nur für die Fotografen, die ihn bei der Wahlparty umringen? Oder genießt er den prickelnden Moment vielleicht doch ein wenig? Grund genug hätte er. Die SPD ist stärkste Kraft. Ob er nach Brandt, Schmidt und Schröder als vierter roter Kanzler Geschichte schreiben darf, wird sich aber erst in Wochen oder Monaten zeigen. Ein politisches Wunder hat der 63-Jährige in jedem Fall vollbracht - für die SPD und für sich selbst.

Die Popkünstlerin Sarah Connor schmetterte einst einen Hit mit dem Refrain „from zero to hero“. Von null auf 100, vom unerwünschten Vorsitzenden in nicht einmal 24 Monaten zum Wahlhelden der ältesten deutschen Volkspartei, die doch schon auf dem Sterbebett zu liegen schien.

Wie hat Scholz das geschafft? Ist sein Erfolg allein dem „Totalversagen“ von Armin Laschet und Annalena Baerbock geschuldet, wie der von Scholz als Minister ausgebootete Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel analysiert? Oder wollen die Deutschen einfach einen männlichen Merkel haben?

Am 30. November vor zwei Jahren scheint die Ära Scholz vorbei zu sein. Versteinert der Blick, als er seine bitterste Niederlage akzeptieren muss. 53 Prozent für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, nur 45 Prozent für Scholz und Klara Geywitz in der Stichwahl um die SPD-Doppelspitze.

Sein Wiederaufstieg vollzieht sich in Etappen. Zugute kommt ihm die Unbeholfenheit seiner Bezwinger. Sie stolpern ins Amt. Die Revolution, ein Ausstieg aus der großen Koalition, wird abgeblasen. Scholz wittert Morgenluft. Anders als früher schmollt er nicht, bändigt seine Überheblichkeit. Geschickt bindet der Finanzminister Esken und Borjans in jede Regierungsentscheidung ein. Auch die Kanzlerin hilft ihm dabei. Angela Merkel freundet sich mit Esken an, damit die GroKo nicht platzt. Die SPD-Doppelspitze zeigt Größe. Esken und Borjans schlagen ihren Widersacher am 10. August 2020 als Kanzlerkandidat vor.

Dann bricht Corona aus. Die Pandemie katapultiert Scholz fast über Nacht in die Rolle, die ihm am meisten behagt. Große Entscheidungen, große Gestaltungsmacht, großes Geld. Alles und jeder wird gerettet, vom Kneipenwirt bis zur Yogalehrerin. Noch wird Scholz für seine Prophezeiung belächelt, bei der Wahl werde er mit der SPD vor Laschet und Baerbock landen. Anders als der Unionskanzlerkandidat macht Scholz keine Fehler. Jedenfalls keine, die so sichtbar werden wie Laschets Flutlacher oder die ständigen Söder-Attacken auf den eigenen Spitzenmann. Dabei bietet Scholz Angriffsfläche. Bei Wirecard, dem größten Anlegerbetrug der Nachkriegsgeschichte, versagt die Finanzaufsicht, die Scholz untersteht. Aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister holt ihn die Steueraffäre um dubiose Cum-ex-Finanzgeschäfte ein. Scholz offenbart erstaunliche Erinnerungslücken. Gespräche mit einem Spitzenbanker über fast 50 Millionen Steuergeld? Müssen sich beim Joggen an der Havel in Luft aufgelöst haben.

Sein Vorteil: Die Vorgänge sind so komplex, dass selbst Fachleute sie kaum verständlich erklären können. Das gilt ebenso für die Ermittlungen um versandete Geldwäsche-Hinweise bei einer Kölner Spezialeinheit des Zolls. Als ein Osnabrücker Staatsanwalt (mit CDU-Parteibuch) sein Ministerium nach Akten durchsuchen lässt (die auch auf dem Dienstweg hätten angefordert werden können), nutzt das Laschet in einem Triell für einen Frontalangriff auf Scholz. Die SPD wittert ein Justizkomplott. Heraus kommt mal wieder ein Nullsummenspiel, typisch Scholz.

Im Wahlkampf und in den TV-Triellen tritt er wie ein politischer Zwillingsbruder der Kanzlerin auf. Er dient sich den Deutschen als Mann des Weiter so an. Kein Zufall ist, dass er sich für das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ mit der nachgeahmten Merkel-Raute fotografieren lässt. Söder schäumt („Erbschleicher“), auch der Kanzlerin wird es zu bunt. Sie rüffelt ihren Stellvertreter öffentlich („Da besteht ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm“). Scholz sitzt alle Angriffe aus. Das hanseatisch Spröde ist plötzlich sexy.

Wer den Menschen Scholz verstehen will, muss sein Ministerbüro auf sich wirken lassen. Kühl, strukturiert, mit einem Hauch Eleganz. Als er während der Finanz- und Bankenkrise 2009 Arbeitsminister war, stand sein Schreibtisch im einstigen Nazi-Propagandaministerium. Als Vizekanzler und Finanzminister residiert er im ehemaligen Reichsluftfahrtministerium. Damals wie heute hat er im Allerheiligsten Fotos des deutschen Pavillons für die Weltausstellung 1958 aufgehängt. Sie zeigen - ein von Egon Eiermann und Sep Ruf entworfenes - modernes, zugleich unprätentiöses Gebäude, mit dem die Bundesrepublik sich nach der Nazizeit das erste Mal international mit neuem Selbstbewusstsein präsentierte. Wäre Scholz ein Gebäude, es wäre hier auf diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen kontrastreich zu sehen.

Mit der Corona-Krise wird Scholz nahbarer. Als alle Friseure dicht haben, schneidet er sich selbst die Haare. Das geht gründlich schief. Er rasiert sich versehentlich kahle Stellen, zeigt sich aber trotzdem vor Kameras. Der sonst eher eitle und kühle Genosse wirkt menschlicher. Das kommt in der SPD an. Was viele nicht wissen: Scholz kann lustig und unterhaltsam sein, er hat einen Sinn für Selbstironie. In Interviews oder bei Parteitagsreden bringt er das selten rüber.

In den Sondierungen muss er jetzt empathisch bleiben, spüren, wo was geht und wo nicht. Als langjähriger Hamburger Bürgermeister kennt er sich mit zähen Verhandlungen auf Bund-Länder-Ebene bestens aus. „Pragmatismus und Führungskunst“ seien jetzt gefragt, „Ruhe und Klarheit“ sagt er. Basta kann er aber auch. „Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie“, sagte Scholz mal.

Privat dominiert Politik. Mit der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst ist Scholz seit 1998 verheiratet. Zuhause nahe der Havel in Potsdam (oder wahlweise im Stammsitz in Hamburg-Altona) bilden sie ein mächtiges Küchenkabinett. Si radeln gern zusammen. Sie brachte ihn zum Joggen, weil er ein paar Kilo zu viel angesetzt hatte. Nun ernährt er sich bewusster, ist sichtbar fitter.