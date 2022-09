Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Vereinten Nationen : Die Neuvermessung der Welt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der UN-Vollversammlung. Foto: dpa/Michael Kappeler

NEW YORK Krieg in der Ukraine, Debatte über die Lieferung deutscher Kampfpanzer, Zeitenwende in Deutschland und in der Welt. Olaf Scholz erlebt als Bundeskanzler seine Premiere bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges müsste die Staatengemeinschaft zusammenstehen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres appelliert: „Wir brauchen Hoffnung, aber noch mehr müssen wir handeln“

Bis morgens um zehn Uhr ist die Welt noch in Ordnung. Olaf Scholz geht zu Fuß durch Manhattan. Ein bisschen New York-Gefühl aufsaugen, denn: Olaf Scholz war noch niemals in New York. Erst das Amt als Bundeskanzler hat ihn jetzt hierhergebracht. Er wird später am Tag noch einige Meter mehr durch die Straßenschluchten am Big Apple laufen, wenn der Schriftsteller Daniel Kehlmann mit ihm die Acht-Millionen-Einwohner-Metropole neu vermisst. Kehlmann, deutsch-österreichischer Literat, hat mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“ ein international beachtetes Werk abgeliefert. Scholz mag das Buch -- und den Autor. Vermessung, Neuvermessung – eventuell auch eine Zeitenwende. 70 Minuten hat das Protokoll für den Bundeskanzler freigeschlagen, damit Scholz, geführt von Kehlmann, einige besondere „Spots“, also Plätze und Sehenswürdigkeiten, gezeigt bekommt. Kehlmann geht mit Scholz zur New York Public Library. Das passt: Ein Literat mit einem Bundeskanzler im Haus der Bücher. Anschließend trinken sie Kaffee gleich nebenan im Bryant-Park – einem in Manhattan sehr beliebten, lauschigen baumbepflanzten Platz. Aber früh am Morgen ist Scholz erst einmal unterwegs von seinem Hotel zum Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River.

Jedes Jahr im Spätsommer, wenn New York immer noch mit Temperaturen um die 30 Grad aufwarten kann, treffen sich dort Staats- und Regierungschefs von allen Kontinenten, um über die Lage der Welt zu beraten. Scholz nimmt erstmals als Bundeskanzler an dieser Weltdebatte teil, die bei den Vereinten Nationen Generalversammlung heißt. Ehemalige Bundesregierungen haben über viele Jahre unter anderem einen ständigen Sitz Deutschlands als Ziel formuliert, ohne damit jemals wirklich durchzudringen. Die von Scholz geführte Ampel-Regierung tritt in dieser Frage leiser auf und setzt sich für die Stärkung der Vereinten Nationen als „wichtigster Institution der internationalen Ordnung“ ein, ebenso für eine Reform des UN-Sicherheitsrates mit dem Ziel, eine „gerechtere Repräsentanz aller Weltregionen“ zu erreichen. Als Zeichen des guten Willens soll auch der Sitz der Vereinten Nationen Zuhause in Bonn gestärkt werden. Aber jetzt ist Scholz in New York. Draußen fließt der East River, drinnen spricht UN-Generalsekretär Antonio Guterres über Krisen, Kriege, Klima, ungerecht verteilten Wohlstand. Guterres lässt während seiner Rede das Bild eines Frachtschiffes einblenden. Die „Brave Commander“ hat auf ihrer Fahrt durch das Schwarze Meer Getreide aus der Ukraine geladen, ein wahrlich tapferer Kommandant. Der UN-Generalsekretär sagt: „Wir brauchen Hoffnung, aber noch mehr müssen wir handeln.“

Die zwei Tage des Bundeskanzlers in New York sind vollgepackt mit Terminen. Da ein Gipfel zur Globalen Ernährungssicherheit, bei dem Deutschland mit seiner aktuellen G7-Präsidentschaft eine besondere Rolle zukommt. Dann ein Gespräch mit Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Gruppe, was eine gewisse Bedeutung hat, weil ein ständiger Sitz von Afrika im UN-Sicherheitsrat als überfällig gilt. Hier ein Treffen mit Staaten, die sich dem von den G7 in Elmau initiierten Klimaklub anschließen wollen. Der Rundgang mit Kehlmann ist für Scholz eine willkommene Abwechslung.