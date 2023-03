Regierungserklärung im Bundestag : Das zweite Jahr Zeitenwende wird schwerer

Meinung Berlin Vor gut einem Jahr hielt Kanzler Olaf Scholz seine Zeitenwende- Rede. Ein Jahr später nun begründet der SPD-Regierungschef das Handeln seiner Regierung. Warum die Bilanz keine endgültige ist.

Ein Jahr Zeitenwende. Kanzler Olaf Scholz hat kurz vor seinem Aufbruch zu vertraulichen Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden im Bundestag seine Politik mit Blick auf die Ukraine und die Umsetzung der Zeitenwende erklärt. Der SPD-Regierungschef blieb dabei gewohnt zurückhaltend, Pathos liegt ihm nicht. Doch in seinen Grundüberzeugungen wirkt er sehr gefestigt. Mit der Formulierung, dass man mit der Waffe an der Schläfe keine Verhandlungen führen kann, umschrieb er die derzeitige Lage der bedrängten Ukraine klar und begründete die umfassende, auch militärische, Hilfe Deutschlands.

Das Unbehagen mit Blick auf die Ukraine und das Agieren Russlands ist im Parlament jedem in Verantwortung anzumerken, egal ob bei der Ampel, oder in der Opposition. Die Folgen für den globalen Handel, die Weltwirtschaft, die Energieproduktion, die Menschen, die vor dem Krieg fliehen - all das hat Deutschland gespürt. Der Krieg aber, das Leiden und Sterben findet quasi im TV statt, ist dadurch (zum Glück) weit weg. Die Unruhe in der Bevölkerung hat die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr beruhigt, mit viel Geld zwar, aber der befürchtete heiße Herbst blieb aus. Doch nun treten die Konturen der Zeitenwende klarer hervor. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, der in den ersten Tagen seiner Amtszeit sehr sicher aufgetreten ist, fordert mehr Geld für die Bundeswehr und die Verteidigung nicht aus einer Laune heraus.