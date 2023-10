Massive Krisen weltweit Olaf Scholz am Wendepunkt: Der Kanzler wählt einen neuen Weg

Tirana · Es sind entscheidende Wochen für Olaf Scholz. Der SPD-Kanzler sieht sich außenpolitischen Krisen gegenüber, die es so bislang für das Land noch nicht gegeben hat. Und innenpolitisch sorgt die Flüchtlingskrise für Unruhe. Scholz schlägt nach zwei Jahren Kanzlerschaft einen nun, so scheint es, einen neuen Weg ein. Was will er erreichen?

16.10.2023, 15:58 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r), wird in Tirana beim Westbalkan-Gipfel von Edi Rama, Ministerpräsident von Albanien, begrüßt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Kerstin Münstermann

Auch eine Absperrung kann den Kanzler in diesen Tagen nicht bremsen. Olaf Scholz läuft den roten Teppich weiter geradeaus, steigt über eine Kordel - bis er die Rufe seine Protokolls hört, dass er doch bitte nach rechts ins Gebäude abbiegen möge.