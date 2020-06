Letzte Tests positiv : Offizielle Corona-Warn-App startet am Dienstag

Offizielle Corona-Warn-App startet am Dienstag

Berlin Mit der App sollen die Corona-Infektionsketten besser erkannt werden.

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird am Dienstag vorgestellt und freigeschaltet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag in Berlin. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es.