Grünen-Politiker : Özdemir: Grüne Flügelkämpfe dürfen sicht nicht wiederholen

Grünen-Politiker Cem Özdemir appelliert an seine Partei und fordert Geschlossenheit. Foto: Marijan Murat/dpa

Heidenheim Er ist der erste Landwirtschaftsminister in Deutschland, der sich als Vegetarier bezeichnet: Cem Özdemir. Auch der „Beef“ bei den Grünen schmeckt ihm nicht.

Der Streit um die Posten habe stark an die Flügelkämpfe aus früheren Zeiten erinnert, sagte Özdemir in einem Online-Beitrag zum Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Heidenheim.