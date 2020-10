Kurz vor neuer Tarifrunde : Öffentlicher Dienst: Beschäftigte legen Arbeit nieder

Potsdam Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen in die heiße Phase. Erneut versuchen die Beschäftigten und die Gewerkschaft Verdi regional mit Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg haben am Mittwochmorgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Betroffen waren etwa Sparkassen, Stadt- und Kreisverwaltungen, Kitas sowie Krankenhäuser. Auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg wurde zu Warnstreiks aufgerufen. Am Dienstag hatten sich laut Verdi deutschlandweit Zehntausende an dem Ausstand beteiligt.