Sachsen-Anhalt OB-Wahl in Bitterfeld: SPD will AfD verhindern

Mast verwies darauf, dass es im thüringischen Nordhausen zuletzt gelungen sei, den AfD-Bewerber zu verhindern. „Warum also nicht in Bitterfeld?“ In Nordhausen hatte der AfD-Bewerber bei der Oberbürgermeisterwahl kürzlich im ersten Wahlgang vorne gelegen, in der Stichwahl jedoch verloren.