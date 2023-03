Parteien NRW-SPD-Parteichef Kutschaty tritt zurück

Düsseldorf · Der nordrhein-westfälische SPD-Parteichef Thomas Kutschaty ist zurückgetreten. Er habe dem Landesvorstand mitgeteilt, dass er am Donnerstag als SPD-Vorsitzender abtrete, sagte der 54-Jährige am Mittag in Düsseldorf.

23.03.2023, 12:50 Uhr

Der nordrhein-westfälische SPD-Parteichef Thomas Kutschaty ist zurückgetreten. Foto: Federico Gambarini/dpa

Zuvor war aus Kreisen des SPD-Präsidiums bestätigt worden, dass der Rücktritt bereits vollzogen sei. Am Mittag hatte es eine Krisenschalte des SPD-Landesvorstands gegeben. Auslöser des Rücktritts war eine umstrittene Personalentscheidung Kutschatys. Seit der Niederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl im Mai 2022 hatte es aber bereits intern Kritik an Kutschaty gegeben, der als Spitzenkandidat gescheitert war. © dpa-infocom, dpa:230323-99-59804/3

(dpa)