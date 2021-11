Corona-Pandemie : NRW-Regierungschef fordert schnelles Bund-Länder-Treffen

„Wir haben schon viel Zeit verloren, die Corona-Lage spitzt sich in Teilen Deutschlands Tag für Tag zu“, so NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst. Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf Die Corona-Notlage soll Ende November auslaufen. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. NRW-Ministerpräsident Wüst plädiert für ein rasches Bund-Länder-Treffen - spätestens in der kommenden Woche.

„Wir haben schon viel Zeit verloren, die Corona-Lage spitzt sich in Teilen Deutschlands Tag für Tag zu“, erklärte Wüst, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, am Dienstag. „Ein Bund-Länder-Treffen sollte so schnell wie möglich, spätestens in der kommenden Woche, stattfinden.