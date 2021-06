Düsseldorf : Enttäuschender Start für die Betriebsärzte 

Düsseldorf In den NRW-Betrieben fiel der Startschuss zum Impfen. Das Tempo ist bescheiden. Diese Woche gibt es 102 Dosen pro Arzt, danach 84.

Evonik, Bayer, Lanxess, Covestro Der Essener Chemiekonzern Evonik hat für seine Standorte in NRW 6000 Dosen Impfstoff bestellt, bekommt aber zunächst nur 2000 Dosen. So lange es nicht genug Serum für alle gibt, priorisiert Evonik: Beschäftigte, die ein erhöhtes Risiko haben oder zur kritischen Infrastruktur gehören, sollen als erstes an die Reihe kommen. „Gut, dass Evonik endlich loslegen kann“, sagt Personalvorstand Thomas Wessel. Das Unternehmen Currenta, das für Bayer, Covestro, Lanxess und andere die Impfungen in den Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld organisiert, hatte 20.000 Dosen bestellt – und bekommt diese Woche 3000 Dosen.



Telefonkonzerne Bei Vodafone starten die Immunisierungen wie bei vielen Unternehmen erst an diesem Dienstag, bei der Telekom am Mittwoch. Vodafone hat viel mehr als 1000 Dosen bestellt, angekommen sind einige Hundert. „Wir versorgen zuerst die, die in der Priorisierungsgruppe 3 sind“, heißt es bei Vodafone. Somit werden Beschäftigte vorgezogen, die an „besonders relevanter Position“ gebraucht werden beispielsweise um Netze zu steuern. Bei der Telekom können sich die Kollegen aus den T-Shops und dem technischen Service zuerst anmelden, die direkten Kundenkontakt haben. Verbandschef Panter findet das klug: „Management und Betriebsräte sollten sich über die Kriterien bei der Impfkampagne einigen und dies intern kommunizieren.“ Er berichtet, dass oft auch in Abteilungen sortiert werde: „Wegen möglicher Nebenwirkungen ist es ja wichtig, dass nicht alle Kollegen eines sensiblen Bereiches gleichzeitig dran sind.“



Ford und Henkel In Köln heißt es, dass beim Autohersteller Ford etwa 700 Mitarbeiter in dieser Woche geimpft werden können. Bei Henkel rechnet man erst Ende der Woche mit einer ersten Lieferung von einigen Hundert Dosen an Biontech-Impfstoff. Vorrang sollen bei der digitalen Anmeldung die Kollegen haben, die „vor Ort arbeiten“. Beschäftigten im Homeoffice sollen also noch etwas warten. Aber es gibt laufend neue Chancen, so eine Sprecherin: „Wir planen die Terminvergabe auf Basis der tatsächlich gelieferten Impfstoffe jeweils für die folgende Woche.“



Transport Die Post startet bundesweit diese Woche. Sie will nicht bezogen auf Personen priorisieren, doch durch die Auswahl der 26 Standorte für Impfungen solle sichergestellt werden, „dass Beschäftigte im operativen Bereich zumindest gleichwertigen Zugriff auf betriebliche Impftermine erhalten“, so eine Sprecherin. Die Deutsche Bahn startet an diesem Dienstag in den zwei NRW-Impfzentren Köln und Duisburg mit „einigen Hundert Dosen“. Der Konzern geht davon aus, dass in Deutschland rund 100.000 Beschäftigte mit Priorität geimpft werden sollten, weil sie wie Lokomotivführer oder Zugbegleiter als „systemrelevant“ gelten. Anderseits ist das Management der Ansicht, dass Zehntausende Beschäftigte schon anderweitig von Impfzentren/Ärzten versorgt wurden. Auch die Rheinbahn glaubt, dass viele Kollegen schon immunisiert sind, doch Mitte Juni startet ein Impfzentrum.



Immmobilenwirtschaft Vergleichsweise schlecht steht der Vermietkonzern LEG da. Die angeheuerte Betriebsärztefirma BAD GmbH impfe vorerst andere Firmen mit höherer Priorität, so die LEG. Ihr Bochumer Wettbewerber Vonovia will ab Donnerstag 1000 Impfdosen an die Mitarbeiter verabreichen. Bei Stepstone wurden in einem Pilotprojekt 220 Kollegen geimpft, ab Donnerstag soll es weitergehen. (mit dpa)