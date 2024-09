Union NRW-CDU läutet mit Merz Bundestagswahlkampf ein

In einem ersten Aufschlag für eine mögliche unionsgeführte Bundesregierung stellte Merz Grundzüge einer „Agenda 2030“ für einen wirtschaftlichen Aufschwung vor. Die Wirtschaftspolitik der Ampel müsse damit korrigiert werden. Die Union müsse in der nächsten Legislaturperiode beweisen, dass demokratische Parteien in der Lage seien, die Stimmung in Deutschland zum Besseren wenden und die Probleme des Landes zu lösen. Andernfalls würden die Probleme „nicht mehr in der politischen Mitte“ gelöst, warnte Merz. Unter anderem forderte er, dass Deutschland ein Industrieland bleibt, das Handwerk unterstützt wird und es „bessere Rahmenbedingungen für alle und nicht möglichst hohe Subventionen für wenige“ gibt.