SPD-Ministerpräsidentin wegen North Stream 2 in Bedrängnis : Erste Rücktrittsforderungen gegen Manuela Schwesig

SPD-Ministerpräsidentin wegen North Stream 2 in Bedrängnis

Berlin Ihr langes Festhalten an der Gas-Pipeline North Stream 2, ihre unkritische Haltung gegenüber Russland und das Auftauchen neuer Unterlagen bringen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Bedrängnis. Es gibt sogar schon erste Rücktrittsforderungen.

Erst vor einem halben Jahr fuhr sie einen fulminanten Wahlsieg ein, nun gibt es erste Rücktrittsforderungen: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist wegen ihrer unkritischen Haltung gegenüber Russland im Zusammenhang mit der gestoppten Gas-Pipeline North Stream 2 in Erklärungsnot geraten. „Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben. Das ist völlig ausgeschlossen“, sagte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die erfolgsverwöhnte frühere Bundesfamilienministerin hatte den Bau von Nord Stream 2, durch die unter Umgehung der Ukraine weiteres russisches Gas nach Greifswald fließen sollte, gegen alle Kritik verteidigt. Eine Anfang 2021 gegründete Stiftung sollte helfen, die Pipeline trotz US-Sanktionsdrohungen fertigzustellen. Neue Unterlagen zeigen, dass die Nord Stream 2 AG mit dem russischen Staatskonzern Gazprom als Mehrheitseigner direkt an den Vorbereitungen für die Stiftung beteiligt war. Innenminister Christian Pegel (SPD) musste einräumen, dass er als damaliger Energieminister während der Arbeit an der Satzung regelmäßig Kontakt zu Nord Stream 2 hatte und Wünsche des Unternehmens einfließen ließ.

Auch Schwesig gab zu, dass es Gespräche gab, wies jedoch Berichte zurück, wonach bei der Stiftungsgründung Nord Stream 2 die Feder geführt habe. „Wir haben in der Landesregierung und im Landtag unsere Entscheidungen selbst getroffen und niemand anderes sonst.“ Die Initiative für die Stiftung sei von Pegel ausgegangen. Die Opposition vermutet nun, dass der Minister das „Bauernopfer“ werden könnte.

Staatskanzlei und Energieministerium hatten Argumentationspapier für die Pipeline erstellt. Nicht eindeutig geklärt ist, ob daran indirekt auch Gazprom mitgearbeitet haben könnte. Da die Mail-Adressaten in den Unterlagen meist geschwärzt wurden, ist nicht erkennbar, ob Nord Stream jeweils über den Stand der Bearbeitung informiert und direkt eingebunden war. Zudem gab es mehrere Treffen zwischen Schwesig und Alt-Kanzler Gerhard Schröder, einem langjährigem Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin mit Posten in russischen Staatskonzernen.

Was Russlands Krieg für den Klimaschutz bedeutet

Energieerzeugung : Was Russlands Krieg für den Klimaschutz bedeutet

Noch Mitte Januar, als Russlands Truppen schon an der Grenze zur Ukraine standen, warb Schwesig für Nord Stream 2: „Ich hoffe auf ein zügiges, rechtsstaatliches Verfahren, damit die Leitung in Betrieb gehen kann“, sagte sie vor dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Kurz darauf stoppte die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren.

Schwesig musste daraufhin das Scheitern ihrer Strategie eingestehen. Doch die Opposition wirft ihr weiterhin vor, dennoch an der Zusammenarbeit mit Russland festgehalten zu haben. Auf Betreiben von CDU, FDP und Grünen wird nun im Landtag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich von Mai an eingehend mit der Stiftung befassen soll.

Die FDP will als Koalitionspartner in Berlin noch nicht am Chor derer teilnehmen, die Schwesig angreifen. „Die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Betreibern von Nord Stream 2 muss lückenlos und transparent aufgeklärt werden. Die Frage nach politischen Konsequenzen und Verantwortlichkeiten wird erst nach einer gründlichen Untersuchung zu beantworten sein“, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai unserer Redaktion.