Kontrollrat beanstandet Wissing-Entwurf : Fehlende Folgekosten - Watsche beim 49-Euro-Ticket

Exklusiv Berlin Das ist eine Watsche für Verkehrsminister Volker Wissing (FDP): Der Normenkontrollrat kritisiert seinen Gesetzentwurf zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets, weil wichtige Folgekosten nicht auftauchen. Wissing muss nun nacharbeiten.

Das geht aus der unserer Redaktion vorliegenden Stellungnahme des unabhängigen Expertengremiums hervor, das im Auftrag der Bundesregierung Gesetzespläne auf ihren bürokratischen Aufwand hin abklopft. In dem Papier heißt es, „in wesentlichen Teilen“ seien die Folgen der Regelungen zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes nicht nachvollziehbar aufgeführt. Vor allem beanstandet der Kontrollrat, „dass die zu erwartenden erheblichen Folgekosten, die Ländern sowie Verkehrsbetrieben bei der Verteilung der Mittel in Zusammenhang mit der Umsetzung des 49- Euro-Tickets entstehen werden, nicht dargestellt wurden“. Auch fehlten Angaben zu den Bürokratiekosten, die auf die Verkehrsunternehmen zukämen, um entstandene Mindereinnahmen nachzuweisen und dann die Erstattung zu beantragen.

Starker Tobak. Wissings Gesetzentwurf regelt grundsätzlich die Finanzverteilung beim Deutschlandticket. Demnach wird der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen. Schon jetzt wird aber davon ausgegangen, dass der Einführungspreis von 49 Euro nicht lange zu halten sein wird. Eine Anpassung könnte bereits im kommenden Jahr erfolgen. Der bundesweit gültige Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr soll am 1. Mai starten. Es wird ein digitales Ticket werden, was nicht bedeutet, dass man immer ein Handy benötigt, sondern es soll auch Chipkarten geben.

Darüber hinaus wird in der Stellungnahme scharf kritisiert, dass das Verkehrsministerium den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag zur Prüfung übermittelt habe. Es bestehe bei der Einführung des Deutschlandtickets aber „keine krisenbedingte Eilbedürftigkeit“, so der Rat. Die Bundesregierung verspricht nun, nacharbeiten zu wollen. Man werde zeitnah eine Schätzung der bislang nicht bezifferten Kosten vorlegen, so die Regierung in ihrer Reaktion auf die Stellungnahme.