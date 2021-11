Norbert Röttgen und seine Bewerbung vor der CDU-Basis : Zweiter Anlauf um Platz eins

Norbert Röttgen stellte sich am Mittwochabend den Fragen der CDU-Mitgliedern im parteieigenen TV-Format Foto: dpa/Michael Kappeler

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen aus dem Rhein-Sieg-Kreis greift im zweiten Anlauf nach dem CDU-Vorsitz und stellte sich am Mittwochabend den CDU-Mitgliedern vor

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Von Holger Möhle

Zweiter Anlauf. Neue Lage. Neue Chance. Neuer Wahlkampf. Norbert Röttgen will es noch einmal wissen. Schon bei seiner ersten Kandidatur für den Vorsitz der Bundes-CDU hatte ihm der damalige Sieger, Armin Laschet, nachher vor laufender Kamera bescheinigt: „Respekt, Norbert Röttgen, das war ein starker Wahlkampf.“ Der 56 Jahre alte Jurist aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte damals im Januar dieses Jahres bestenfalls Außenseiterchancen und holte dann aus dem Stand die Stimmen von 224 der insgesamt 1001 Delegierten – knapp ein Viertel – dieses ersten digitalen CDU-Bundesparteitages. Darauf will Röttgen jetzt aufbauen.

400 000 Mitglieder wollen erreicht sein. Kein leichtes Unterfangen. Vor allem sind 400 000 Mitglieder eine reichlich unberechenbare Masse, das Ergebnis kaum vorhersehbar. Röttgen startete am Mittwochabend in einem digitalen Format sein Rennen und stellte sich den Fragen der Parteibasis. Am Abend zuvor hatte Mitbewerber Friedrich Merz die Vorstellungsrunde der drei Kandidaten mit seiner mittlerweile dritten Bewerbung um den CDU-Bundesvorsitz eröffnet. 2018 war er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert, zu Beginn dieses Jahres dann im zweiten Wahlgang gegen Laschet. Eins, zwei, drei, Merz. Dann Röttgen. An diesem Donnerstag folgt schließlich Helge Braun, Noch-Kanzleramtschef, von dem auch gesagt wird, dass der Hesse Wählerinnen und Wähler von Röttgen abziehen könnte. Ende nächster Woche startet dann die Abstimmungsphase. Am 17. Dezember soll das Ergebnis verkündet werden – Stichwahl möglich. Den Vorsitzenden sollen dann die Delegierten eines Bundesparteitages im Januar in Hannover wählen.

Röttgen steigt sehr persönlich in seine Vorstellung via Parteifernsehen ein. „Mir geht es gut, meine Familie geht es gut, alle machen ihren Weg.“ Aber in Zeiten wie diesen, in dieser vierten Welle der Corona-Pandemie, sei man „irgendwie auch nicht ganz persönlich in dieser Zeit, vieles drum herum bedrückt auch“, sagt der Außenpolitiker und verweist beispielhaft auch an die aktuelle Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze.