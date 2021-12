Corona-Pandemie : Noch Tausende offene Rechnungen nach Corona-Rückholaktion

Gestrandete Touristen aus verschiedenen Ländern melden sich für Corona-Rettungsflüge in ihr Heimatländer an. Foto: Niranjan Shrestha/AP/dpa

Berlin Die Bundesregierung brachte etwa 240.000 Reisende zurück, als Länder ihre Grenzen wegen der Corona-Pandemie schlossen - zu einem hohen Preis und viele der Rechnungen sind noch nicht bezahlt.

Fast zwei Jahre nach der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik zu Beginn der Corona-Pandemie sind noch Tausende Rechnungen offen.

Etwa 7000 der insgesamt mehr als 54.000 vom Auswärtigen Amt verschickten Zahlungsbescheide an die Passagiere der 260 Rettungsflüge sind noch gar nicht oder noch nicht ganz beglichen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium erfuhr. Größtenteils läuft die Zahlungsfrist noch oder es wurde Ratenzahlung vereinbart. In 1200 Fällen musste das Ministerium aber Mahnverfahren einleiten. Viele Passagiere wehren sich vor Gericht gegen eine Beteiligung an den Kosten. Von ursprünglich 201 Klagen sind 135 immer noch anhängig.