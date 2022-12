Sachsen-Anhalt : Noch keine Entscheidung über Verlegung von Halle-Attentäter

Magdeburg/Burg Wie geht es weiter mit dem Attentäter von Halle? Wie es heißt, werde die Möglichkeit einer Verlegung geprüft. Er ist derzeit weiter in einem besonders gesicherten Haftraum in der JVA Burg untergebracht.

Nach der Geiselnahme durch den Attentäter von Halle in der JVA Burg steht eine Entscheidung über eine mögliche Verlegung des Gefangenen in ein anderes Bundesland noch aus.

Der 30-Jährige hatte Montagabend in der Justizvollzugsanstalt zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht und wollte sich den Weg in die Freiheit erzwingen. Er wurde nach weniger als einer Stunde überwältigt. Der Halle-Attentäter ist derzeit weiter in einem besonders gesicherten Haftraum in der JVA Burg untergebracht.