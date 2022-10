Nachlese der Niedersachsen-Wahl : Die trüben Stunden des FDP-Chefs Christian Lindner

FDP-Vorsitzender Christian Lindner in der FDP-Zentrale am Tag nach der Wahl in Niedersachsen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin SPD und Grüne können jubeln, sie bilden wohl die nächste Landesregierung in Hannover. Großer Verlierer ist die FDP - sie schafft es nicht in den Landtag. Deswegen dürfte der Ton in der Bundesregierung rauer werden. Oder etwa nicht? Eine Nahbetrachtung in den Parteizentralen.