Jahresauftakt bei den Grünen Raus aus der Spielverderber-Ecke

Nouripour wird ebenfalls deutlich, etwa mit Blick auf den Klimaschutz: „Wir wollen nicht raus gehen und sagen ‚wir missionieren Euch‘, sondern wir wollen die Menschen mitzunehmen“, sagt er. Es gehe nicht darum, Klimaschutz per se einfach nur durchzusetzen, sondern die Menschen vielmehr darauf hinzuweisen, was sie selbst davon – auch wirtschaftlich – haben. „Übers Gendern reden andere, wir widmen uns den großen Themen“, betont der Grünen-Chef außerdem. Nun haben die Grünen bekanntermaßen kein Problem mit dem Gendern. Aber sie haben das Problem, dass vor allem ihnen gesellschaftliche Veränderungen vorgehalten werden von denen, die sie ablehnen und darauf hoffen, dass möglichst vieles so bleibt, wie es ist. Und das sind in der augenblicklichen Lage gar nicht so wenige. Darauf angesprochen überlegt Lang kurz: Dann sagt sie, sie erlebe auch in ihrem Freundeskreis und der Bevölkerung insgesamt eine „große Krisenmüdigkeit“ und darauf aufbauend eine Art „Veränderungsfrust“, der vor allem ihrer Partei angelastet würde. Davon müsse man weg, die Grünen würden ihren Teil dazu beitragen. Nachdenkliche Mienen also zum Jahresauftakt. Doch die Lernkurve, so sagt es einer am Rande der Klausur, die sei deutlich gestiegen. Alle eint die Hoffnung, dass es besser werden möge und die Grünen wieder weit vorne mitspielen.