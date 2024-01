Neujahrsempfang in Berlin Diese zwei Saarländer haben eine Einladung von Bundespräsident Steinmeier erhalten

So reisen ein Saarbrücker und ein Neunkircher zum Amtssitz Schloss Bellevue in die Bundeshauptstadt. Harald Kreutzer aus Gersweiler und Dr. Stefan Ernst Zimmer (Neunkirchen) sind die beiden Ausgewählten. Das meldet am Freitag, 5. Januar, ein Sprecher der saarländischen Staatskanzlei in der Landeshauptstadt.