Sollen Vermieter doch zahlen? : Neuer Streit um CO2-Heizkostenaufschlag

Berlin Unions-Kanzlerkandidat Laschet sorgt mit Aussagen zu Vermietern für Aufsehen. Ein alter Konflikt kommt wieder hoch. Meint es der CDU-Chef ernst oder ist es nur eine „Nebelkerze“?

Nach Berechnungen des Portals Verivox kostet das Heizen mit Gas Mieter bei einem CO2 Preis von 25 Euro und einem Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden rund 54 Euro zusätzlich. Vor allem Mieter in unsanierten Altbauten würden in den kommenden Jahren spürbar mehr zahlen müssen.

Von Laschet war in der Debatte lange nichts zu hören. Nun sagte er in der ARD, man brauche eine Lösung, die beiden gerecht werde. Er wies zugleich darauf hin, dass Vermieter oft Menschen seien, die ein einziges Haus hätten. „Das ist deren Altersvorsorge und deshalb muss auch das sozial gerecht gelöst werden.“

Vermieter würden dennoch einen Modernisierungsdruck spüren, so Happ. „Je teurer das Heizen wird, umso weniger werden Mieter Wohnungen mit hohen Heizkosten nachfragen. Vermieter werden zukünftig also energetisch modernisieren, um weiterhin am Markt bestehen zu können, oder die Kaltmiete senken müssen.“ Um die Mieter zu entlasten, sollten Staatseinnahmen aus der CO2-Bepreisung in Form eines für jeden Bürger gleich hohen Klimageldes zurückgezahlt werden.