Pflege-Tüv : Das Ende der Traumnoten

Wie gut Pflegebedürftige in Heimen wirklich untergebracht sind, wurde durch die bisherigen Noten nicht klar. Das soll sich jetzt ändern. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin/Saarbrücken An der Bewertung von Pflegeheimen gab es lange Kritik, weil sie zu gut ausfiel. Dass jetzt ein neues System kommt, begrüßen Experten – auch im Saarland.

Insgesamt hat sich die Qualität in den vergangenen Jahren verbessert, wie der jüngste Bericht der Pflegekassen zeigt. Zehntausende Pflegebedürftige werden aber immer noch Opfer mangelhafter Betreuung. So bekam rund jeder vierte Bewohner, der eine Wundversorgung brauchte, diese zuletzt nur unzureichend.

Wie zeigte sich dies in den Gesamtnoten der Heime?

Kaum. Deshalb liegen sie in keinem Bundesland im Schnitt aktuell schlechter als 1,6, der Bundesschnitt liegt bei 1,3. Probleme und Missstände in zentralen Bereichen können ausgeglichen werden. Das wurde immer wieder kritisiert.

Was soll man künftig über die Heime erfahren?

Mehr als bisher: Zunächst, wie gut ein Heim abschneidet bei der Versorgung – etwa dem Erhalt der Mobilität, beim Vermeiden von Stürzen oder Druckgeschwüren. Für jeden einzelnen dieser und weiterer Punkte wird künftig angegeben, ob ein Heim in fünf Stufen von weit über bis weit unter dem Durchschnitt liegt. Und dann geht es um Qualitätsdefizite – bei der Hilfe beim Bewegen, Essen und Trinken oder Körperpflege, Wundversorgung oder Schmerzbekämpfung. Bei diesen und anderen Kriterien gibt es jeweils vier Stufen von keine/geringe bis schwerwiegende Defizite.

Die Qualität der Versorgung messen die Heime selbst jedes halbe Jahr an allen Bewohnern. Die Daten werden verglichen, so dass es einen Durchschnitt gibt, an dem einzelne Häuser gemessen werden können. Die möglichen Qualitätsdefizite sind Gegenstand von Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Kassen.