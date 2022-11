Schützenwesen hält Einzug im Bundestag : Parlamentarier gründen Schützen-Kreis

Berlin Der Deutsche Bundestag ist um einen Parlamentskreis reicher: einen für das Schützenwesen. 50 Mitglieder aus fast allen Fraktionen zählt er schon, darunter Prominente wie Oppositionsführer Friedrich Merz. Was die Ziele der Gruppe sind – und welche Parteien fehlen.

Ein Schützenfest im Bundestag – könnte es das bald geben? „Lassen wir uns überraschen. Mein erster Eindruck ist, dass es viele geeignete Schützenkönige in unseren Reihen gibt“, sagt Florian Müller, Bundestagsabgeordneter der CDU aus dem sauerländischen Attendorn. Müller ist einer der Initiatoren, die die Gründung des „Parlamentskreises Schützenwesen“ am 8. November bewirkt haben. Rund 50 Bundestagsabgeordnete von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP sind bereits Mitglied. Auch Friedrich Merz und Paul Ziemiak (beide CDU) gehören dazu. Gemeinsam wollen sie die Anliegen der Schützenvereine und –bruderschaften auf Bundesebene stärken.

„Wir haben in der Vergangenheit feststellen müssen, dass häufig gut gemeinte Gesetzesänderungen zu großen Herausforderungen für das Schützenwesen geworden sind: ob bei der Größe des Schützenvogels, bei der Abnahme des Schießstandes oder bei Munitionsfragen“, sagt Müller, der selbst Mitglied in mehreren Schützenvereinen ist. Durch den überparteilichen Parlamentskreis soll es zukünftig einen frühzeitigen Austausch über mögliche Hürden für das Schützenwesen geben. „Die Interessen der Schützen stehen hier im Fokus“, so Müller. Auch will die Gruppe ein Sprachrohr der Schützen im Bundestag sein.