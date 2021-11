Pandemie : Neuer Corona-Krisenstab soll „baldmöglichst“ starten

Nach den Worten von FDP-Chef Christian Lindner soll der Corona-Krisenstab in der neuen Woche starten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Ein Corona-Krisenstab im Kanzleramt steht in den Startlöchern. Ob es zu einer vorgezogenen Bund-Länder-Runde kommen wird, bleibt offen. Doch die Zeit drängt, die Omikron-Variante bereitet sorgen.

Über die Einsetzung und die Aufgabenstellung stehen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) in engem Kontakt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin sagte. Es gehe dabei auch um Abstimmung mit den Ländern, dazu gebe es ebenfalls Gespräche. Als eine wichtige Aufgabe des Gremiums nannte Seibert, die Impfkampagne stärker voranzutreiben.