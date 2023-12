Neue Toiletten An den Autobahnen tobt ein bizarrer Klo-Streit

Betroffen von dem Gerangel sind freilich nicht nur Reisende. Sondern auch Fernfahrer. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) geht schon lange auf die Barrikaden. BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt sagte unserer Redaktion: „Ich lade Rechnungshofpräsident Kay Scheller herzlich ein, sich einmal bei Minusgraden am frühen Morgen in einem Klohäuschen an der Autobahn die Zähne putzen zu kommen.“ Der vom Rechnungshof verlangte Minimal-Standard sei aus Sicht betroffener Fahrer, „die jeden Tag mit ihren Brummis die Versorgung in unserem Land sicherstellen, ein Schlag ins Gesicht“. Die Debatte sei „nicht nur unwürdig und unsäglich peinlich, sondern hochgradig bürokratisch und kleinkariert“. Engelhard weiter: „Ein Klohäuschen an der Autobahn wird niemals wirtschaftlich sein.“