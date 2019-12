Weihnachtsfrieden für GroKo? : Neue SPD-Chefs treffen sich mit Unions-Spitzen

Die SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kommen zu einem Kennlerntreffen mit den Vorsitzenden der Unions-Parteien in die Parlamentarische Gesellschaft. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Berlin Das erste Koalitionstreffen mit der GroKo-skeptischen SPD-Spitze verspricht Spannung. Selbst wenn sich CDU, CSU und SPD auf einen Weihnachtsfrieden verständigen: Wie lange hält der an?

Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind erstmals offiziell mit den Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, zusammengekommen.

Für die Beratungen in der Parlamentarischen Gesellschaft direkt beim Reichstagsgebäude in Berlin waren am Donnerstag nach Informationen aus Koalitionskreisen etwa 30 Minuten angesetzt. Gegen 18.30 Uhr soll im Kanzleramt unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der erste Koalitionsausschuss in neuer Besetzung beginnen. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet.

Söder sprach bei seiner Ankunft von einem atmosphärischem Treffen. „Wir wollen ja vor Weihnachten einen guten Eindruck hinterlassen. Was könnte besser sein als Lebkuchen“, sagte der CSU-Chef, der drei Tüten Nürnberger Lebkuchen aus seiner Heimatstadt mitgebracht hatte. „Ein paar schwarze Lebkuchen in roter Tüte - ich meine, das ist ein gutes Omen.“ Er rechne nicht mit Festlegungen im Koalitionsausschuss. Es gehöre in einer Koalition aber dazu, dass man miteinander rede.

„Am Ende können wir nur das machen, was Deutschland nützt“, sagte Söder. Es gehe darum, als Regierung effizient zu arbeiten, „auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren und sich nicht hinter Parteitagsbeschlüssen zu verschanzen. Das gilt für jeden von uns.“ Die Union werde die Schuldenbremse im Grundgesetz - wie von der SPD ins Gespräch gebracht - sicher nicht aufgeben. „Denn das würde eine neue Euro- und Finanzkrise in Europa auslösen, von der Deutschland betroffen wäre.“

Auf die Frage, ob er noch Risiken für den Fortbestand der Koalition sehe, sagte Söder: „Zu glauben, dass diese große Koalition jetzt schon in trockenen Tüchern wäre - das glaube ich nicht. Da muss noch hart gearbeitet werden. Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein.“