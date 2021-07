Fragen und Antworten zur Reiseverordnung : Was bedeuten die neuen Einreiselockerungen aus Portugal und Großbritannien?

Berlin Ab sofort werden die Einreisebeschränkungen von Portugal, Großbritannien und Russland aus nach Deutschland gelockert. Zeitgleich meldet Israel beunruhigende Nachrichten zur Delta-Variante.

Von Antje Höning, Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Was bedeuten die gelockerten Einreisebeschränkungen?

Deutschland lockert ab Mittwoch die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Diese werden vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Die Folge: Die Einreise nach Deutschland ist wieder für alle Personen mit allen Verkehrsmitteln möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nur noch für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen zweiten Test auf fünf Tage verkürzen.

Welche Unterschiede gibt es überhaupt?

Grundsätzlich wird zwischen einfachen Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusvariantengebieten unterschieden. Wer aus Virusvariantengebieten nach Deutschland einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn eine vollständige Impfung oder Genesung vorliegt. Mit der Herabstufung der fünf Länder sinkt die Zahl der Virusvariantengebiete weltweit von 16 auf 11, darunter Brasilien, Uruguay und Südafrika.Hochinzidenzgebiete sind Gebiete mit besonders hohen Fallzahlen. Indiz ist etwa regelmäßig eine 7-Tagesinzidenz von mehr als 200. In einfachen Risikogebieten werden erhöhte Risiken auf eine Infektion mit dem Corona-Virus angenommen.

Wie sind die politischen Reaktionen auf die Herabstufung?

Die Infektionszahlen in den fünf Ländern sind immer noch hoch. Großbritannien ist das Land mit den höchsten Zahlen in Europa, Portugal hat nach Zypern die höchsten Zahlen in der EU. Die Grünen stellen die Herabstufung der fünf Länder nicht grundsätzlich in Frage. Allerdings fordern sie weitere Anstrengungen für einheitliche Reiseregenlungen innerhalb der EU. „Entscheidend ist, dass wir in der EU-einheitliche Regeln und Kriterien haben und beim Impfen, Testen nicht nachlassen und mehr sequenzieren, um neue Varianten zu orten“, sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brantner, unserer Redaktion. Zudem pochte sie auf eine generelle Testpflicht bei der Einreise, unabhängig vom Reiseland. Diese müsse „vor allem an den Flughäfen“ konsequent umgesetzt werden – „Vertrauen allein wäre fahrlässig“, betonte Brantner. „Außerdem sollten an den Autobahnen wieder Teststationen aufgebaut werden“, forderte die Grünen-Politikerin zudem.

Israel meldet eine sinkende Wirksamkeit der Impfung. Wirkt Biontech denn auch gegen die Delta-Variante?

Der Impfstoff des Mainzer Herstellers hat zunächst in allen Studien sehr gut abgeschnitten. Doch nun meldet Israel, dass die Wirksamkeit zur Verhinderung einer Infektion auf 64 Prozent gesunken sei. Dies gelte auch für die Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen. Parallel habe sich die aggressive Delta-Variante des Coronavirus ausgebreitet. Im Februar sah das noch anders aus: Damals lag die Wirksamkeit gegen eine Corona-Erkrankung in Israel noch bei 95,8 Prozent.

Was sind die Gründe?

Die Impfkampagne in Israel gilt als vorbildlich. Rund 60 Prozent der Israelis sind bereits vollständig geimpft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 39 Prozent. Doch zugleich ist die Delta-Variante dort bereits stark verbreitet, 90 Prozent der Infektionen gehen auf die Delta-Variante zurück. In Deutschland sind es 34 Prozent, am Mittwoch veröffentlicht das Robert-Koch-Institut seinen neuen Virusvarianten-Bericht. Wegen der hohen Impfquote hat Israel die Beschränkungen stark gelockert. Eine Maskenpflicht gilt nur in Innenräumen. Vor dem Hintergrund erscheint der Vorstoß von Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, fragwürdig. Er schlägt vor, mit dem Wegfall der Maskenpflicht für Geimpfte Anreize zum Impfen zu schaffen.

Ist die Biontech-Impfung jetzt nutzlos?

Keineswegs. Auch nach den jüngsten Angaben des israelischen Ministeriums schützt eine doppelte Impfung mit Biontech zu 93 Prozent vor einem schweren Verlauf und vor Klinikeinweisungen. Und das ist die wirklich entscheidende Zahl. Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) hatte ergeben, dass Biontech zu 98 Prozent vor schweren Verläufen schützt. Damit ist der Mainzer Impfstoff Astrazeneca und Johnson&Johnson überlegen.

Was heißt das für die deutsche Impfkampagne?

Die geringere Wirksamkeit, die Israel meldet, ist kein Grund gegen eine Impfung, zumal die Studie noch vorläufig ist. Im Gegenteil zeigen die Daten, wie wichtig es ist, jetzt schnell zu einer hohen Durchimpfung zu kommen. Das Robert-Koch-Institut geht inzwischen davon aus, dass man eine Durchimpfungsrate von 85 Prozent benötigt, um Herdenimmunität zu erreichen. Genauer: Mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren ab 60 Jahren müssen demnach vollständig geimpft sein. Zu Beginn der Pandemie, als das harmlosere Ursprungsvirus dominierte, war man noch von erforderlichen 60 Prozent ausgegangen. Das zeigt, wie aggressiv die Delta-Variante ist.

Was heißt das für die Kreuzimpfungen?

Nichts. Nach der Änderung der Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) sollen Menschen, die als erstes Astrazeneca erhalten haben, nun Biontech bekommen. Das stellt in dieser Woche vor allem die Hausarzt-Praxen vor Probleme.

Gilt man mit Kreuzimpfungen als doppelt geimpft?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt Kreuzimpfungen – erste Dosis Astrezeneca, zweite Dosis Biontech – nicht als vollständig geimpft an. Die WHO ist in manchen Fragen noch langsamer als die Ständige Impfkommission. Länder, die ihre Regeln allein auf die WHO stützen, könnten Reisenden mit Kreuzimpfungen damit das Leben schwer machen, diese sind dann möglicherweise weiter auf PCR-Tests angewiesen. Allerdings hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang Juni betont: „Das spielt keine Rolle. Der digitale Impfpass dokumentiert den vollen Impfschutz, egal wie er entstanden ist.“ Damit sei es auch unerheblich, ob man beide Dosen von Astrazeneca erhalten habe oder eine Dosis von Astrazeneca und eine von Biontech.

