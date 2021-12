FDP und Grünen stellen sich neu auf : Neue Köpfe an der Spitze der Fraktionen

Neue Köpfe an der Spitze der Fraktionen

Berlin: Die Ampel-Parteien stellen sich in den Fraktionen neu auf. Foto: Christoph Soeder/dpa. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin An der Spitze der FDP und der Grünen-Fraktion stehen künftig neue Köpfe, die Grünen-Fraktion wird künftig von zwei Frauen geführt. NRW ist stark vertreten.

Erst 2017 kam der Diplom-Ökonom in den Bundestag, wurde sofort stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Finanzen und Haushalt, einem Kernthema der Liberalen. Lindner entschied sich für Dürr, weil er als ehemaliger Fraktionschef im niedersächsischen Landtag und als Sprecher der Fraktionsvorsitzenden-Konferenz der Länder bereits Erfahrung in dem Job habe.

Ihm zur Seite steht künftig der 39-jährige Sozialpolitiker J ohannes Vogel. Vogel ist ein Redetalent und ein Vertrauter Lindners. In NRW war der studierte Politikwissenschaftler zunächst FDP-Generalsekretär, später gehörte er zum Verhandlungsteam für die schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen 2017. Bei den Liberalen deckt er den sozialpolitischen Flügel bisher fast im Alleingang ab. Vogel soll künftig als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer die Fraktionsarbeit koordinieren. Vogels Vorgänger Marco Buschmann wird Justizminister.

Es ist erst das zweite Mal seit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983, dass die Fraktion künftig von zwei Frauen geführt wird. Nach der Geschäftsordnung der Fraktion muss mindestens eine der beiden Vorsitzenden eine Frau sein.

Die aus NRW stammende Britta Haßelmann sitzt seit 2005 im Bundestag, seit 2013 ist sie Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. In der künftigen Ampel-Regierung komme es „auf eine starke, selbstbewusste Grüne Fraktion im Deutschen Bundestag an“, schrieb die 59-jährige Realo-Politikerin an die Abgeordneten ihrer Partei im Vorfeld der Wahl. Sie war in der vergangenen Legislatur besonders aufgrund ihrer harten Haltung gegenüber der AfD aufgefallen.