Online-Durchsuchungen : Neue Geheimdienst-Befugnisse - Union wirft SPD Blockade vor

Berlin Der Streit in der Koalition über „zeitgemäße Befugnisse“ für den Verfassungsschutz dauert schon lange an. Vor der Veröffentlichung eines Berichts erhöht die Union nun den Druck.

Die Union erwartet in den Verhandlungen über eine Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden von der SPD mehr Kompromissbereitschaft.

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang stellt am heutigen Donnerstag zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Bericht seiner Behörde für 2019 vor. In dem jährlichen Bericht gibt der Inlandsgeheimdienst einen Überblick über extremistische Bestrebungen in Deutschland und liefert Einschätzungen zu deren Größe und Bedeutung.