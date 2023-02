Unterschätzte Gesundheitsgefahr : Gesundheitsexperten fordern striktere Grenzwerte für Feinstaub

Neben dem Verkehr sind vor allem Industrie und Energieerzeugung, Landwirtschaft und Heizen die vier großen Quellen für Feinstaub. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Berlin Luftverschmutzung ist das größte umweltbedingte Risiko für die Gesundheit der Menschen in Deutschland. Doch die Gefahr wird oft verkannt. Ärzte sehen deshalb dringenden Handlungsbedarf und fordern Konsequenzen.

Von Julia Stratmann

Es ist die kleinste Verschmutzung, die zur größten Gesundheitsbelastung wird: Feinstaub. Die Gefahr wird oft unterschätzt, da die Folgen der Luftverschmutzung nicht direkt zu spüren sind. Doch Experten warnen vor den verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen. Anlässlich der derzeitigen Überarbeitung der EU-Luftqualitätsrichtlinie, welche die rechtlich verbindlichen Grenzwerte für Feinstaub festlegt, sehen die deutsche Ärzteschaft und der Gesundheitssektor dringenden Handlungsbedarf. Zusammen mit den Gesundheitsverbänden Health and Environment Alliance (HEAL) und Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) präsentierte die Bundesärztekammer am Donnerstag in Berlin daher die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Luftverschmutzung.

Feinstaub sind kleinste Partikel, die in der Luft schweben. Er entsteht im Verkehr, der Industrie und Energieerzeugung, aber auch in der Landwirtschaft und beim Heizen mit Holz in den Haushalten. Die Korngröße des gesundheitsschädlichen Staubs umfasst maximal 2,5 Mikrometer. „In Berlin atmen wir mit jedem Atemzug ungefähr zwei bis drei Millionen Partikel ein“, wie Barbara Hoffmann, Leiterin der Arbeitsgruppe Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf, erklärte.

Die kleinen Partikel geraten daraufhin in die Lungenbläschen. Ultrafeinstaub – Partikel mit einer Maximalgröße von 0,1 Mikrometern – können sogar ins Blut gelangen und so in andere Organe transportiert werden. Die möglichen Folgen: chronische Lungenerkrankungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall, Diabetes und mehr. „Die Gesundheit wird schon im frühen Kindesalter, selbst schon im Mutterleib, durch Luftverschmutzung beeinträchtigt, mit lebenslangen Folgen“, sagte Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. In Deutschland seien rund 54.000 vorzeitige Todesfälle im Jahr auf die Gesundheitsbelastung durch Feinstaub zurückzuführen.

Um diese Auswirkungen zu begrenzen, gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig Luftqualitätsleitlinien heraus. Doch die sehen im Vergleich zu den EU-Bestimmungen deutlich striktere Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffoxid vor. Zuletzt hat die WHO einen Jahresmittelgrenzwert für gesundheitsschädlichen Feinstaub von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter empfohlen. Die aktuell gültigen Grenzwerte in der EU belaufen sich aber auf 25 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter. „Mit den jetzt gültigen Grenzwerten in Deutschland ist unsere Gesundheit nur sehr unzureichend geschützt“, kritisierte Anne Stauffer, stellvertretende Geschäftsführerin bei HEAL. Die Grenzwerte für Luftschadstoffe sollen deshalb stärker an diese Empfehlungen angeglichen werden.