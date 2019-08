Zweifel an Zukunft von Schwarz-Rot : Neue Debatte um Ende der großen Koalition

Berlin Prominente Unionspolitiker zweifeln am Fortbestand der großen Koalition in Berlin. CSU-Chef Markus Söder wünscht sich von der SPD eine schnelle Entscheidung über ihre Zukunft in der Koalition. „Wir müssen jetzt der SPD die Frage stellen, was will sie“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag in der ARD.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa