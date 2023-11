Corona und Co. Krankmeldungen weiter auf sehr hohem Niveau

Mediziner riefen zur Vorsorge auf. Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, sagte unserer Redaktion: „Wie jedes Jahr um diese Zeit, ist die Zahl der Atemwegserkrankungen in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen.“ Der Eindruck aus den Praxen sei, dass die Aktivität bei Atemwegserkrankungen im Vergleich zu den vorpandemischen Jahren besonders hoch sei. „Neben den klassischen Erkältungskrankheiten, etwa durch Rhinoviren verursacht, kämpfen viele Menschen derzeit mit Covid19-Infektionen. Schwere Verläufe sind glücklicherweise die Ausnahme“, sagte Beier. Er rief insbesondere vulnerable Gruppen zu Impfungen gegen Grippe und Corona-Auffrischungsimpfungen auf. „Leider ist hier nach wie vor zu viel Luft nach oben“, so Beier. Er appellierte an die politisch Verantwortlichen, mehr für die Unterstützung der Hausärzte zu tun. „Inzwischen fehlen bundesweit knapp 5.000 Hausärztinnen und Hausärzte – Tendenz steigend“, so Beier.