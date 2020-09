„Kann noch nicht viel machen“ : Nawalny meldet sich vom Berliner Krankenbett

Berlin Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scheint es besser zu gehen. Er hat sich aus seinem Krankenzimmer in der Berliner Charité mit einer Instagram-Mitteilung gemeldet.

„Hallo, das ist Nawalny. Ich habe euch vermisst“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung auf Instagram, die in seinem Namen veröffentlicht wurde. „Ich kann noch immer fast nichts machen, aber ich habe gestern den ganzen Tag selbstständig geatmet.“ Auf einem Foto war zu sehen, wie der 44-Jährige sichtlich geschwächt auf seinem Krankenbett sitzt und von seiner Frau Julia umarmt wird. Auch seine beiden Kinder waren dabei.

Seiner Sprecherin zufolge will Nawalny nach einer Genesung in seine Heimat Russland zurückkehren. „Es wurden noch nie andere Möglichkeiten in Betracht gezogen“, betonte Kira Jarmysch am Dienstag auf Twitter. Es sei seltsam, wenn jemand etwas anderes annehmen würde.