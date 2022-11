Registrierungspflichtiger Inhalt: Krisensitzung in Brüssel : Nato reagiert „solide, besonnen, entschieden“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel nach der Krisensitzung des Nordatlantikrates. Foto: AP/Olivier Matthys

Brüssel Nach der Explosion im polnischen Grenzgebiet sieht die Ukraine für die Nato den Bündnisfall gegen Russland gegeben. Doch die Nato selbst versucht zu deeskalieren, sieht keinen Hinweis auf einen vorsätzlichen Angriff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Russland greift mit rund hundert Raketen Ziele in zahlreichen Regionen auch im Westen der Ukraine an, um die Energieversorgung zu zerstören, und dann wird während dieser Angriffe eine Ortschaft in Polen getroffen, die in unmittelbarer Nähe zur zentralen Energieverbindung zwischen der EU und der Ukraine liegt. Elektrisiert und schockiert reagiert die Welt am Dienstag Abend bis in die Nacht hinein, als das polnische Kabinett in einer Krisensitzung angesichts von zwei getöteten Zivilisten und einer „ernsten Lage“ die Alarmbereitschaft der Streitkräfte erhöht. Im Brüsseler Hauptquartier hingegen bleiben die ersten Reaktionen von Zurückhaltung geprägt. Man prüfe.

Polens Präsident Andrzej Duda und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nehmen in der Nacht Kontakt auf und verständigen sich darauf, die Nachforschungen abwarten zu wollen. Wenn Russland denn eine oder sogar zwei Raketen auf einen Nato-Staat abgefeuert haben soll, warum hat das Raketenabwehrsystem der Nato dann nicht reagiert? Stoltenberg wird am nächsten Mittag dafür eine anscheinend einfache Erklärung liefern. Die Rakete habe in ihrem Anflug kein „charakteristisches“ Angriffsmuster aufgewiesen, erläutert der Generalsekretär. Nach wie vor sei die Raketenabwehr der Nato rund um die Uhr jederzeit einsatzbereit, werde von Aufklärungsjets und verschiedenen Beobachtungsstationen unterstützt und sei auf solche Situationen vorbereitet.

Info Was es mit den Nato-Artikeln vier und fünf auf sich hat Am Tag danach: Die Bundesregierung ist „bestürzt“ über den Raketeneinschlag auf polnischem Staatsgebiet an der Grenze zur Ukraine. Zwei polnische Staatsbürger kamen dabei ums Leben. Es ist nahe dran am Albtraum-Szenario der Nato: Dass der Westen in den russischen Krieg gegen die Ukraine hineingezogen werden könnte, weil Nato-Gebiet verletzt wird. Doch laut Nato gibt es keine Hinweise auf einen gezielten Angriff. Und so geht es zunächst darum, den Vorfall aufzuklären. Das Bundesverteidigungsministerium bietet an, die Unterstützung der polnischen Luftwaffe bei der Überwachung ihres Luftraums mit deutschen Kampfjets zu verstärken. Zugleich blicken die Regierenden in Berlin am Mittwoch nach Brüssel, wo der Nato-Rat tagt. Artikel vier des Nordatlantikvertrages hat zu diesem Zeitpunkt kein Mitgliedsland gezogen, auch Polen nicht. Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes treffen sich die Botschafter der Nato-Staaten mit Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Sondersitzung des Nato-Rates, aber explizit nicht auf Basis von Artikel vier. Danach könnten die Nato-Staaten „in Beratungen miteinander eintreten, wenn nach der Meinung eines von ihnen die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit irgendeines der vertragschließenden Staaten bedroht ist“. Doch soweit ist es offenbar nicht. Artikel vier zieht bislang kein Nato-Mitglied. Polens Staatspräsident Andrzej Duda spricht von einem „Unfall“. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sagt, es sei derzeit nicht nötig, Artikel vier einzusetzen, auch wenn sich Polen diese Möglichkeit offenhalten werde. Dies gilt dann erst recht für Artikel fünf, den sogenannten Bündnisfall. Danach würde „ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle betrachtet werden“. Artikel fünf ist in der mehr als 73 Jahre langen Geschichte der Nato erst einmal aktiviert worden: nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die Nato-Führungsmacht USA. Wird er aktiviert, müssen die Nato-Mitglieder Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten, wie es im Vertrag heißt. Das beinhaltet ausdrücklich auch die Anwendung von Waffengewalt. Die Bundeswehr könnte demnach zur Verteidigung eines anderen Nato-Mitglieds beitragen – ein Zwang besteht dazu aber nicht. In dem Artikel ist nicht geregelt, dass Nato-Mitglieder eigene Truppen entsenden müssen.

Die hochmoderne Satelliten-Beobachtung der Amerikaner jedenfalls kann bei ihren Bemühungen, die Flugbewegungen Richtung Polen nachzuvollziehen, keine Spuren Richtung Polen verfolgen, die von russisch besetzten oder russischen Gebieten ausgegangen sind. Damit sei es plausibler, dass der Vorfall „wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht“ worden sein könnte, lautet der interne Befund. Damit steht auch die Formel des Nato-Generalsekretärs als Ergebnis der Krisensitzung des Nordatlantik-Rates am Mittwoch fest: „Es gibt keinen Hinweis auf einen vorsätzlichen Angriff.“ Und nach den Auswertungen des gesamten Umfeldes fügt Stoltenberg hinzu, es gebe auch keinen Hinweis darauf, dass eine solche Offensive gegen Polen vorbereitet werde.

Damit ist die Nato auch in einer Situation höchster Alarmstimmung ihrer von Beginn des russischen Angriffskrieges gepflegten Linie treu geblieben: Bloß nicht eskalieren, nur nicht Kriegspartei werden. Deswegen lehnte die Nato das ukrainische Begehren ab, eine Flugverbotszone einzurichten. Deshalb lehnten es die Nato-Soldaten sogar ab, auch nur zu Ausbildungszwecken eigene Fachleute in die Ukraine zu bringen. Zwar hat das US-Militär auch in den Stunden nach der Explosion im Nato-Grenzgebiet betont, es bleibe dabei, dass „jeder Zentimeter des Nato-Gebietes verteidigt“ werde. Doch am nächsten Tag präzisiert Stoltenberg, die Nato werde stets einen „soliden, besonnenen, entschiedenen Weg“ wählen, der zugleich jeder weiteren Eskalation vorbeuge.

Die Faktenlage bei Licht am Mittwoch im Brüsseler Hauptquartiert bestätigt die Zurückhaltung der Nacht. Dagegen häufen sich in Osteuropa in den ersten Stunden nach den Explosionen die Aufrufe, sich auf eine entschiedene Antwort vorzubereiten. Die Ukraine verweist auf Artikel 5, der die Nato-Staaten zu gegenseitigem Beistand verpflichtet. In Warschau wird in der Nacht über Artikel 4 gesprochen. Damit kann ein Staat dringliche Beratungen der Nato auslösen, wenn er die Unversehrtheit seines Gebietes bedroht sieht. Als in Warschau die Sonne wieder aufgeht, verzichtet das Nato-Mitglied Polen auch darauf. „Dieses Mal vielleicht nicht notwendig“, erklärt Regierungschef Mateusz Morawiecki.

Doch es versteht sich von selbst, dass die Nato-Botschafter am Morgen gleichwohl über die Krisenlage beraten. Sie sind sich einig, dass die Ukraine für die durch seine Abwehrrakete ausgelösten Schäden in Polen keine Schuld treffe. Die Ukraine habe das Recht, sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen, unterstreicht Stoltenberg. Die Verantwortung für den Zwischenfall liege deshalb bei Russland, dessen Krieg diese Entwicklung ausgelöst habe. Als Konsequenz müsse die ukrainische Luftabwehr weiter verstärkt werden.

Die genauen Vorgänge bleiben zuncähst im Bereich der Spekulation. So etwa die wichtige Frage, ob es sowohl russische als auch ukrainische Raketenteile waren, die in Polen einschlugen. Beide Seiten setzen schließlich das Raketensystem S-300 ein - die einen zum Angriff auf die Infrastruktur, die anderen zur Abwehr von Raketen. Stoltenberg antwortet nicht mit einem Dementi, sondern mit dem Hinweis, dass die Untersuchungen vieler Details noch andauerten.

Police officers work outside a grain depot where, according to the Polish government, an explosion of a Russian-made missile killed two people in Przewodow, Poland, Wednesday, Nov. 16, 2022. Poland said Wednesday that a Russian-made missile fell in the country’s east, killing two people, though U.S. President Joe Biden said it was "unlikely” it was fired from Russia. (AP Photo/Michal Dyjuk) Foto: AP/Michal Dyjuk

A police officers check documents at a checkpoint near the scene of a blast in Przewodow, Poland, Wednesday, Nov. 16, 2022. Poland said Wednesday that a Russian-made missile fell in the country’s east, though U.S. President Joe Biden said it was “unlikely” it was fired from Russia. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: AP/Evgeniy Maloletka