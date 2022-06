Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg -- ein Plus für das Bündnis : Alliierter Krisenlöser

Da geht’s lang: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim Gipfel in Madrid Foto: AP/Bernat Armangue

Madrid Jens Stoltenberg ist der Mann, der die Nato zusammenhält. Eigentlich wollte der Norweger seinen Posten als Generalsekretär in diesem Jahr räumen. Aber dann kam der Ukraine-Krieg und Stoltenberg blieb. Jetzt hat der Mann an der Spitze der Nato in kürzester Zeit im Streit zwischen der Türkei und den nächsten Beitrittskandidaten Finnland und Schweden einen Kompromiss geschafft, der das Bündnis stärkt.