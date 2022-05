Deutsch.indische Regierungskonsultationen : Warum Olaf Scholz um Indien wirbt

Berlin Der indische Premier Narendra Modi ist zu Gast in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Indien Deutschland sieht Indien mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern als immer wichtigeren strategischen Partner. Was das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat.

Kaum zurück aus Japan hat Bundeskanzler Ola Scholz am Montag den indischen Premierminister Narendra Modi zu Regierungskonsultationen in Berlin empfangen. An dem Treffen nahmen auf beiden Seiten mehrere Minister teil. Es sind die sechsten Regierungskonsultationen dieser beiden Ländern. Die letzten fanden im November 2019 kurz vor der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus in Indien statt.Der Händruck am Mittag vor dem Kanzleramt zwischen Scholz und Modi will gar nicht mehr enden.