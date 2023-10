Besuch in Marokko Faesers vorsichtige Annäherung an einen schwierigen Migrationsdeal

Nur in Marokko sagt Faeser das nicht so deutlich. Das Wort Rückführung nimmt die Ministerin auf ihrer Reise kaum in den Mund. Hinter dieser Zurückhaltung steckt auch die Sorge, in Marokko könnte der Eindruck entstehen, dass Deutschland diese Partnerschaft zu eigenen Zwecken ausnutzen würde. Um abgelehnte Asylbewerber möglichst schnell abzuschieben. Zwar sind die Zahlen der in Deutschland lebenden, ausreisepflichtigen Marokkaner sehr gering. Doch dabei handelt es sich in Teilen um eine schwierige Klientel. So sind unter marokkanischen Migranten ohne dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland im Vergleich zu Migranten aus anderen Ländern viele mutmaßliche und verurteilte Straftäter, das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes. Es ist ein politisch heikles Detail, das Faeser bei ihrer Reise lieber nicht benennt.