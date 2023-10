Kongress mit 2000 Firmenvertretern in Berlin Logistikbranche schaut besorgt nach Nahost

dem Abschluss-Panel, das am Freitag von Rheinische-Post-Chefredakteur Moritz Döbler moderiert wurde, stellte die Staatsministerin im Kanzleramt, Sarah Ryglewski (SPD), für den 6. November einen Bund-Länder-Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in Aussicht. Der Bundestag hat am Freitag einen Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Planungsbeschleunigung verabschiedet. Im Kern soll für ausgewählte Projekte an Autobahnen und auf der Schiene ein „überragendes öffentlichen Interesse“ festgelegt werden. Dies soll dazu führen, dass Entscheidungen deutlich schneller möglich werden. Zur schnelleren Umsetzung will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im November die Länder mit ins Boot holen. Zugleich beschloss der Bundestag bereits zum 1. Dezember die Erhöhung der Lkw-Maut – für die Güterverkehrslogistiker ein Rückschlag.