Lebhafte Debatte im Bundestag zu Nahost und EU Der Klare-Kante-Kanzler und seine Unschärfen

Es dauert keine 60 Sekunden, da hat Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Oktober-Donnerstag im Bundestag den Beifall aller Fraktionen, auch denen von ganz rechts und ganz links. „In diesen schweren Zeiten ist Deutschlands Platz fest an der Seite Israels“, hat er soeben festgestellt und unterstrichen, wie wichtig es ihm gewesen sei, das auch in Israel zu bekunden. Am Nachmittag des Vortages erst ist er aus dem Nahen Osten zurückgekehrt, hat von unterwegs eine Liveschalte mit den anderen 26 Staats- und Regierungschefs gemacht und bereitet sich nun darauf vor, in der nächsten Woche weitere Verabredungen beim EU-Gipfel in Brüssel zu treffen. Doch bevor er darauf zu sprechen kommt, irritiert ihn ein lautes Telefonklingeln von der Regierungsbank. Was ist passiert?