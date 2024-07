Haushaltseinigung Nachbesserung an Verteidigungshaushalt gefordert

Die Union sieht derweil im Ampel-Kompromiss kein Signal für deren Stabilität. „Es kann sein, dass wir auch kurzfristig nach Berlin kommen müssen“, sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz der „Rheinischen Post“. „Die Ampel-Koalition ist nicht so stabil, dass sie sicher über den Sommer durchhält“, fügte der CDU-Chef an. Die Union könne auch sehr kurzfristig ein Wahlprogramm verabschieden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte in derselben Zeitung: „Ob dieses Haushaltsfragment überlebt oder nur der Zündfunke für den nächsten explodierenden Streit in der Ampel ist, bleibt abzuwarten.“