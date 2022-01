U-Ausschuss : Nach Hanau-Anschlag: Angehörige kritisieren Behörden

Wiesbaden Keine Ansprechpartner, keine Informationen, keine tröstlichen Worte: Die Liste der Kritik von Angehörigen der Opfer an der Arbeit der Behörden nach dem tödlichen Anschlag in Hanau ist lang.

Die Polizei sei an dem Tatabend völlig überfordert gewesen, mit ihrem „genervten, ängstlichen und zum Teil sogar aggressiven Verhalten“ hätten die Beamten die Situation für die Angehörigen noch schlimmer gemacht, sagte Cetin Gültekin, dessen Bruder erschossen worden war, am Freitag im hessischen Landtag. „Es muss doch einen Plan geben, wie man mit den Menschen vor Ort in einer solchen Situation umgeht.“ Es habe keinen Ansprechpartner, keine Informationen, geschweige denn tröstliche Worte gegeben.