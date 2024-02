Ex-RAF-Terroristin Klette Nach Festnahme suchen Ermittler nach weiteren Terroristen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge befindet sich Klette aktuell in der JVA Vechta. Die 65-Jährige ist demnach vom Amtsgericht Verden in das Frauengefängnis in der Justizvollzugsanstalt in Vechta gebracht worden. Weder die zuständige Staatsanwaltschaft in Verden noch das Justizministerium in Hannover wollten sich auf Anfrage dazu äußern.