Einigung in Berlin : Saar-Regierung lobt Fortschritte bei der Grundsteuer

Saar-Regierungschef Tobias Hans fordert bei der Grundsteuer Planungssicherheit für die Kommunen. Foto: dpa/Soeren Stache

Saarbrücken (SZ) Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) begrüßt den Plan von Union und SPD im Bund, noch vor der Sommerpause einen Gesetzesentwurf für eine Grundsteuerreform einzubringen: „Damit schaffen wir auch für unsere Kommunen Planungssicherheit“, so Hans am Montag nach der Einigung in Berlin.

