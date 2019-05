Nach der Wahl : Im EU-Parlament werden künftig neue Mehrheiten benötigt

Brüssel Wenige Minuten, nachdem die ersten Trends über das künftige Europäische Parlament feststanden, setzten sich die beiden Spitzenkandidaten zusammen und legten ihre politischen Unterschiede beiseite. Der Unterlegene gratulierte dem Sieger und versprach, dass der andere Kommissionspräsident werden würde.

Manfred Weber wusste das, als er am späten Abend und nach den ersten Stellungnahmen in Berlin – wo er unter anderem die gestiegene Wahlbeteiligung begrüßte („Die europäische Demokratie lebt“) – nach Brüssel flog. Kämpferisch werde es sich geben, hatten seine Leute gestreut, noch bevor der CSU-Politiker kurz vor Mitternacht Bilanz ziehen konnte. Von „einem großen Schritt auf die Liberalen zu“ war die Rede. Jene Liberalen, die sich in den vergangenen Wochen immer mehr um Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron und seine Idee einer Allianz mit dem Titel „Renaissance“ geschart hatten. „Vielleicht bietet Weber noch in der Nacht dem bisherigen liberalen Fraktionschef Guy Verhofstadt an, Parlamentspräsident zu werden?“, lauteten Gerüchte. Auf diese Weise könne er die Liberalen „fest einbinden“ – nach dem Motto: Wer Stimmen haben will, muss auch etwas geben. Denn Weber will Kommissionspräsident werden – zumindest dann, wenn das europäische Endergebnis am frühen Morgen dies hergibt. Dazu braucht er nicht nur Entschlossenheit, sondern im Laufe des Tages Rückendeckung potenzieller sozialdemokratischer, liberaler und grüner Unterstützer. Denn inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die Staats- und Regierungschefs, die am Dienstagabend in Brüssel den Wahlausgang analysieren und über Konsequenzen beraten wollen, nichts lieber täten, als das Spitzenkandidaten-Modell endgültig zu beerdigen. Wenn die Parteien der demokratischen Mitte nicht mitziehen, würden die Staatenlenker Weber mit Hinweis auf fehlende Mehrheiten im Parlament nicht als Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten benennen, heißt es. Andere Stimmen betonten, diese „demokratische Ohrfeige“ für Wähler nicht zu wagen. Der Bürger würde sich getäuscht fühlen, wenn man einen Kandidaten erst ernennt und dann „ausmustert“.