Nach dem Corona-Gipfel : Zoff und Ernüchterung vor der „Osterruhe“

Berlin Nach mehr als einem Jahr ist die Corona-Müdigkeit groß wie nie. Doch so hart die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beim Marathon-Gipfel auch verhandeln – am Ende bleibt es bei viel Frust. Und vielen offenen Fragen.

Am Morgen danach herrscht Ernüchterung. In ganz Deutschland rätseln Menschen, was der um drei Uhr morgens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verkündete „Oster-Lockdown“ nun konkret bedeutet: Und was die fünftägige „Osterruhe“ im Kampf gegen die dritte Corona-Welle bedeutet. Sogar die Ministerpräsidenten, die den neuen Kurs mit Merkel in der 15-Stunden-Sitzung beschlossen haben, können nicht alle Fragen beantworten, etwa zu den beiden „Ruhetagen“ Gründonnerstag und Karsamstag. Derweil geben auch Bundespolitiker in Berlin hinter den Kulissen zu, dass der Beschluss noch viele Fragen offen lässt.

„Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollen Bund und Länder die Ostertage nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der 3. Welle zu durchbrechen“, heißt es in dem am Ende gefundenen Kompromiss. Dafür sollen die Werktage am 1. und am 3. April zu „Ruhetagen“ werden, an denen etwa auch Unternehmen wie an Feiertagen geschlossen bleiben. Einzige Ausnahme: Lebensmittelgeschäfte dürfen am 3. April öffnen. Sogar Gottesdienste sollen nicht in Präsenz stattfinden.