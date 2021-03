Impfstoffkapazitäten : Nach Astrazeneca-Stopp wächst die Ungewissheit beim Impfen

Die Impfungen mit Präparat von Astrazeneca wurden nach einer entsprechenden Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts am Montag in Deutschland ausgesetzt. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Berlin Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt vorerst weiter den Einsatz des Astrazeneca-Vakzins. Bund und Länder wollen auf einem bevorstehenden Impfgipfel über das weitere Vorgehen entscheiden. Im Hintergrund arbeitet eine neue Taskforce daran, die Impfstoff-Produktion in Deutschland anzukurbeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Die vorläufige Aussetzung des Impfstoffes von Astrazeneca hat große Ungewissheit beim weiteren Vorgehen mit dem Impfen ausgelöst. Zunehmend werden Forderungen nach mehr Flexibilität beim Impfen lauter. Am Mittwoch empfahl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst weiter mit dem Astrazeneca-Vakzin zu impfen. „Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen“, teilte die Organisation in Genf mit. Sie betonte, dass eine Impfung gegen Covid-19 keine Krankheiten oder Todesfälle durch andere Ursachen reduziere. Thrombosen, also Blutgerinnsel, würden zu den häufigsten Herz-Kreislauferkrankungen weltweit gehören, argumentierte die WHO. Dass mögliche Zwischenfälle bei Impfkampagnen registriert und untersucht werden, zeige, dass die Überwachungssysteme funktionierten.

In Deutschland und zahlreichen anderen Staaten wurden die Astrazeneca-Impfungen vorerst ausgesetzt, weil mehrere Fälle von Blutgerinnseln in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung bekannt wurden. Nach Angaben aus Bundesgesundheitsministerium wurden in Deutschland bis Dienstagabend insgesamt acht solcher Fälle gemeldet, manche mit tödlicher Folge. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verteidigte am Mittwoch die Entscheidung für den Astrazeneca-Stopp. Es gehöre zur „absoluten Pflicht eines zuständigen Ministers“ eine Überprüfung zu veranlassen und bis dahin für die Unterbrechung zu sorgen.

In Deutschland richtet sich der Blick nun auch auf die Reaktion der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Sie soll am Donnerstag eine Empfehlung zur Sicherheit des Impfstoffs geben. Danach wollen Bund und Länder auf einem Impfgipfel das weitere Vorgehen beraten. Dieser sollte bereits am Mittwoch stattfinden, wurde nun aber auf voraussichtlich Freitag verschoben.

Bei dem Gipfel soll das weitere Vorgehen beim Impfen geklärt werden. Laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet müsse man von der Impfbürokratie herunterkommen und schneller werden. Zugleich betonte der CDU-Chef bereits am Dienstagabend in der ARD, wenn es Warnungen der Wissenschaft gebe, sollte die Politik Ratschläge übernehmen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte, bei einer Entwarnung für Astrazeneca sollte es mehr Flexibilität beim Impfen geben. Wenn es eine Gruppe von Menschen gebe, die bereit sei, sich diesen Impfstoff impfen zu lassen, sollte man sie nicht ausbremsen, sondern mit den Hausärzten dafür sorgen, diesen Impfstoff so schnell wie möglich an die Bevölkerung zu bringen, sagte Blume bei „Markus Lanz“ im ZDF.

Unterdessen arbeitet die von der Bundesregierung eingesetzte „Taskforce Impfstoffproduktion“ daran, die Produktion der bereits bestellten Impfstoffmengen abzusichern. „Dafür schaffen wir im Austausch mit den Unternehmen Transparenz, eine Art Monitoring der Produktion, um Störungen im besten Fall gleich zu verhindern oder aber früh zu erkennen und zu beseitigen“, sagte Christoph Krupp, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, unserer Redaktion. Er leitet die Taskforce seit Anfang März. Krupp verfolgt zugleich das Ziel, langfristig die eigene Produktion in Deutschland und Europa auszubauen, um „auch zukünftig eine sichere Versorgung“ zu gewährleisten. „Dafür werden wir bis Mai ein Konzept zu Produktionskapazitäten in Deutschland ab 2022 erstellen“, kündigt er an. Im Vordergrund würden dabei neuartige Technologien wie mRNA stehen, mit denen man sehr schnell auf Mutationen oder neue Viren reagieren kann. Die deutschen Start-ups Biontech und Curevac seien bei der mRNA-Entwicklung „internationale Vorreiter“. „Auch zur weltweiten Produktion sollte Deutschland daher zukünftig signifikant beitragen“, sagte Krupp. Man sei aber im Austausch mit allen Herstellern.